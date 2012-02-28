У МВС створено робочу групу з питань захисту прав інтернет-користувачів

У Міністерстві внутрішніх справ України створено робочу групу з питань захисту прав інтернет-користувачів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС України за результатами круглого столу за участю міністра внутрішніх справ Віталія ЗАХАРЧЕНКА, народного депутата Віктора ЯНУКОВИЧА, представників державних установ, відповідальних за захист прав інтелектуальної власності, правоохоронних органів, науковців, представників організацій-правовласників, членів громадських організацій тощо.

До складу групи увійшли ряд фахівців, представники кількох компаній-виробників програмного забезпечення, аудіо-, кіно- та відеопродукції тощо.

Члени цієї групи повинні будуть знайти «точку балансу» між інтересами власників авторських і суміжних прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також громадян-користувачів ресурсів Інтернету.

Група спочатку вивчить ситуацію в українському суспільстві, що стосується цього питання, а потім на основі аналізу отриманих даних та з урахуванням іноземного досвіду і громадської думки напрацює необхідний пакет змін до вітчизняного законодавства.

За словами В.ЗАХАРЧЕНКА, ситуація, яка склалася навколо одного з популярних українських веб-ресурсів, – це лише відображення глобальних подій, пов’язаних із прийняттям так званого «антипіратського» законодавства. Водночас, додав він, виникає конфлікт між інтересами правовласників об’єктів інтелектуальної власності та інтернет-користувачів.

“Якщо ми бажаємо жити в розвинутому демократичному суспільстві, ми повинні дотримуватися світових правил. Утім, ми не повинні забувати, що згідно з Конституцією України, найбільшою соціальною цінністю є людина”, - сказав міністр.

Зі свого боку, народний депутат В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що необхідно створити принципово нову модель співпраці, яка буде влаштовувати користувачів, правовласників та державу, зробити законодавство максимально прогресивним. “Упевнений, що Україна має задавати темп розвитку IT-індустрії у світі. І зараз у нашої держави є унікальна можливість створити ефективну Національну стратегію розвитку Інтернету”, - додав він.

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