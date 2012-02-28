Уряд затвердив порядок виділення коштів на тролейбусну лінію Бровари - Київ

Кабінет міністрів України затвердив порядок та умови надання у 2012 році субвенції з державного бюджету міському бюджету Броварів на будівництво тролейбусної лінії Бровари - Київ у розмірі 141 млн. грн.

Текст відповідної постанови від 22 лютого № 136 оприлюднено на Урядовому порталі. Бюджетні кошти спрямовуються на впровадження проекту будівництва тролейбусної лінії Бровари - Київ, який передбачає виконання проектних та будівельних робіт.

Головним розпорядником субвенції є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Відповідальним виконавцем відповідної бюджетної програми - виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області.