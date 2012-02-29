В Іспанії скасовано понад 130 авіарейсів через страйк пілотів
10:09, 29 лютого 2012Транспорт/Звя'зок
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Понад 130 авіарейсів скасовано іспанською компанією Iberia у зв`язку зі страйком, який проводять 29 лютого пілоти.
Серед скасованих перельотів - кілька трансатлантичних, передає радіо «Свобода».
Авіакомпанія повідомила, що пасажирам скасованих рейсів буде повернуто гроші за квитки.
Пілоти компанії Iberia вже провели у лютому чотири страйки. Вони протестують проти нових умов роботи, які пов`язані з майбутнім відкриттям авіасполучення на лініях так званої "низької вартості", які здійснюватиме компанія Iberia Express.
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