Комітет Європарламенту підтримав нові правила конкуренції на ринку мобільного роумінгу

Брюссель. Комітет з питань промисловості, досліджень та енергетики Європейського парламенту підтримав нові правила, спрямовані на посилення конкуренції на ринку надання послуг мобільного роумінгу з метою подальшого зменшення цін.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні Комітету 28 лютого.

У доповіді, підготовленій Ангелікою НІБЛЕР (група народних партій, Німеччина), зазначається, що після схвалення європейського законодавства, яке запровадило максимальні тарифи на послуги роумінгу, оператори знизили такі ціни, однак не набагато менше максимальних дозволених тарифів.

Депутати вважають, що причина цього – у недостатній конкуренції на ринку.

У зв’язку з цим депутати підтримали пропозицію Єврокомісії щодо вимоги до операторів мобільного зв’язку з 1 березня 2014 року надавати послуги роумінгу окремо від послуг внутрішнього телефонного зв’язку з тим, щоб споживачі, які перебувають в поїздках в інших країнах-членах ЄС, могли б під час таких поїздок самостійно обирати постачальника послуг роумінгу, не змінюючи при цьому свого номера телефону.

Крім того, проектом законодавчого акту передбачається, що оператори мають давати можливість своїм клієнтам, що перебувають за кордоном в інших країнах-членах ЄС, користуватися місцевими послугами мобільної передачі даних, без розривання контракту зі своїм оператором та зберігаючи свій номер телефону.

Депутати також висловилися за спрощення доступу на ринок нових альтернативних операторів, таких як мобільних операторів віртуальних мереж.

Крім того, проектом законодавчого акту встановлюються нові максимальні тарифи на послуги роумінгу на три найближчі роки.

Так, з липня 2012 року максимальний тариф на вихідні дзвінки у роумінгу становитиме 0,25 євро за хвилину, на вхідні дзвінки – 0,08 євро, на текстові повідомлення (СМС) – 0,08 євро, на послуги мобільного Інтернету – 0,50 євро за мегабайт.

З липня 2013 року максимальний тариф на вихідні дзвінки у роумінгу становитиме 0,20 євро за хвилину, на вхідні дзвінки – 0,07 євро за хвилину, на СМС – 0,07 євро, на послуги мобільного Інтернету – 0,30 євро за мегабайт.

З липня 2014 року максимальний тариф на вихідні дзвінки у роумінгу становитиме 0,15 євро за хвилину, на вхідні дзвінки – 0,05 євро за хвилину, на СМС – 0,05 євро, на послуги мобільного Інтернету – 0,20 євро за мегабайт.

Передбачається, що проект Директиви буде поставлено на голосування в сесійній залі Європарламенту у квітні цього року.