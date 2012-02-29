Тривалість процедури оформлення контейнерів у портах скоротять?

Міністерство інфраструктури України підготувало проект Закону «Про особливості здійснення обробки і оформлення вантажів у контейнерах, контейнерів і транспортних засобів, які їх перевозять», який має створити умови для скорочення часу обробки і оформлення контейнерів у портах України.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Мінінфраструктури.

У повідомленні зазначається, що існуюча процедура оформлення суден-контейнеровозів, а також товарів у контейнерах в Україні малоефективна і не відповідає європейській і міжнародній практиці.

Зокрема, час обробки одного контейнера в українських портах становить від 10 годин до кількох діб, тоді як у портах Євросоюзу близько 30 хвилин. Відсоток огляду транзиту в українських портах становить 20-50%, імпорту - до 100%, тоді як в портах ЄС - 1% і 5%, відповідно.

«Це вимагає невідкладного реагування з боку держави і забезпечення максимально ефективної організації процесу обслуговування контейнерних вантажопотоків в Україні. Розроблений законопроект покликаний врегулювати зазначені питання і створити оптимальні умови для розвитку і залучення додаткових обсягів контейнерних вантажопотоків у портову галузь України», - говориться в повідомленні відомства.

Мінінфраструктури відзначає, що в проекті закону «закладені положення і механізми, які дозволять на законодавчому рівні спростити процедуру контролю і зменшити тривалість оформлення контейнерних вантажів в українських морських портах».

Найближчим часом, після доопрацювання і обліку всіх зауважень, документ буде направлено до інших органів виконавчої влади для відповідного узгодження.

Нагадаємо, що для забезпечення належного розвитку контейнерних перевезень в Україні Міністерством інфраструктури в жовтні 2011 року була створена робоча група з розробки проекту Закону «Про контейнерні перевезення в Україні». До складу робочої групи увійшли представники Міністерства інфраструктури, морських торгових портів, "Укрзалізниці", приватних перевантажувальних комплексів і терміналів, Асоціації міжнародних експедиторів України, Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України та інших організацій.