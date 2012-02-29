У березні-квітні ділянку Полтава-Красноград-Лозова переобладнають для швидкісного руху

Фахівці залізниць України протягом березня-квітня 2012 року планують привести параметри 1800 км залізничних колій у напрямку Полтава – Красноград – Лозова у відповідність до вимог щодо організації швидкісного руху.

Про це повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України з посиланням на генерального директора «Укрзалізниці» Володимира КОЗАКА.

«До травня залізничники повинні привести параметри 1800 км колії у відповідність до проектних швидкостей, здійснити виправку більш ніж 800 стрілкових переводів», - сказав він.

Також В.Козак повідомив, що до травня 2012 року залізничники мають намір модернізувати 27 км колії у напрямку Львів – Здолбунів – Шепетівка – Київ – Полтава – Лозова – Слов’янськ – Донецьк.

Крім того, В.Козак нагадав, що у 2012 році буде закінчено будівництво сучасного високотехнологічного центру з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів у межах Київського залізничного вузла на ст. Дарниця.

«Досвіду будівництва таких об`єктів в Україні немає, тому перш ніж проектувати його, ми вивчали досвід Фінляндії, Росії, Кореї. Цього року центр для обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів буде здано в експлуатацію», - сказав він.

Довідка УНІАН. З початку 2012 року на підготовку залізничного транспорту України до перевезень, пов`язаних із проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, відповідно до Державної цільової програми підготовки і проведення чемпіонату, затвердженої ухвалою Кабінету Міністрів України № 357 від 14 квітня 2010 року було направлено 75,3 млн. грн.

У 2012 році на напрямках впровадження швидкісного руху потягів Львів – Здолбунів, Здолбунів – Шепетівка – Коростень – Київ, Київ – Полтава – Харків, Полтава – Красноград – Лозова, Лозова – Донецьк виконано роботи з модернізації і капітального ремонту пристроїв автоматики, телемеханіки і зв`язку на суму 4,5 млн. грн., роботи з модернізації пристроїв електропостачання – на суму 7,2 млн. грн. і будівельно-монтажні роботи на суму 6,35 млн. грн.

Завершується електрифікація ділянки Полтава – Красноград – Лозова протяжністю 176 км, де виконано робіт на суму понад 18 млн. грн.

На будівництві залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро у Києві виконано робіт на суму 52,1 млн. грн.

На реконструкції вокзалу станції Донецьк у 2012 році освоєно 18,8 млн. грн.

На будівництво сучасного високотехнологічного центру з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів у межах Київського залізничного вузла з початку року виконано робіт на суму 11,9 млн. грн.