2,5 млн. громадян просять Європарламент не ратифікувати антиконтрафактну угоду

13:30, 29 лютого 2012
Транспорт/Звя'зок
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Брюссель. Європейський парламент отримав петицію, підписану 2,5 млн. людей з усього світу, і з закликом відмовитися від ратифікації міжнародної антиконтрафактної торговельної угоди.

Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

У петиції, зокрема, міститься заклик відстояти “вільний та відкритий Інтернет і відмовитися від ратифікації антиконтрафактної торговельної угоди, яка зруйнує його”.

Комітет з питань петицій Європарламенту планує схвалити рішення щодо прийнятності петиції до розгляду на своєму засіданні 19-20 березня.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна торговельна угода проти контрафакту має допомогти країнам-учасницям спільно протидіяти порушенням прав інтелектуальної власності.

На сьогодні угоду підписали країни-члени Євросоюзу, Австралія, Канада, Японія, Корея, Мексика, Марокко, Нова Зеландія, Сінгапур, Швейцарія та США.

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