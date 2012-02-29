Іноземним авіакомпаніям дозволять виконувати рейси до України на період Євро-2012

Міністерство інфраструктури має намір дозволити іноземним авіакомпаніям з 15 травня до 15 липня 2012 р. виконувати нерегулярні польоти до України і в межах України для перевезення футбольних команд, уболівальників, представників національних футбольних асоціацій, представників сім`ї УЕФА і теле- і радіомовлення.

Відповідний проект наказу Мінінфраструктури розміщено на сайті Державіаслужби України.

Згідно з проектом наказу, зокрема, польоти над Україною іноземним авіаперевізникам будуть дозволені без права продажу авіаперевезень на території України.

Як повідомив УНІАН директор департаменту авіаційних перевезень і аеропортів Державіаслужби Сергій КОРШУК, остаточний графік польотів на період чемпіонату Євро-2012 на сьогодні не сформовано.

«Щодня надходять заявки», - сказав він.

Також, як відзначив С.КОРШУК, очікується, що «близько 80% місць на українських стадіонах, на яких проходитимуть матчі чемпіонату, будуть заповнені іноземними уболівальниками, переважна більшість яких прилетять до України на літаках».

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури з посиланням на віце-прем`єр-міністра — міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНИКОВА повідомило, що на період чемпіонату Євро-2012 Україна введе режим «відкритого неба» з 15 травня до 15 липня для всіх авіакомпаній, які є у світі і мають відповідні ліцензії.