У Рівному скасовано заборону на проїзд центром міста в нічний час

Починаючи з 1 березня у Рівному в нічний час буде знято заборону на рух автомобільного транспорту центром міста по вулиці Соборній. Таке рішення напередодні ухвалила міська влада, інформує УНІАН.

Як зазначають у прес-служби Рівненського міськвиконкому, рішення було ухвалене після досліджень, які проводило управління транспорту і зв`язку міськвиконкому.

Тепер обмеження руху автотранспорту на вулиці Соборній буде діяти тільки з 6:00 ранку до 10 вечора.

Довідка УНІАН. Вул. Соборна є найкоротшим шляхом для транзитного проїзду з Києва до Луцька і у зворотному напрямку. Зараз автотранспорт, який їде цим маршрутом, використовує об`їзну дорогу навколо Рівного, що подовжує шлях, як мінімум, на 10 кілометрів.