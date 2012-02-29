МТСБУ має намір активізувати боротьбу з демпінгом на ринку ОСАГО

Моторне (транспортне) страхове бюро України активізує роботу з недопущення демпінгу на ринку обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАГО).

Про це йдеться в повідомленні МТСБУ, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, План заходів з недопущення демпінгу на ринку ОСАГО було затверджено на засіданні президії МТСБУ 22 грудня 2011 року.

Серед зазначених заходів - систематичний моніторинг реклами та проведення контрольних закупівель методом «таємний покупець» для виявлення випадків неправомірного застосування страховиками знижок під час укладання договорів ОСАГО, здійснення контролю правильності розрахунку встановлених страхових премій на підставі інформації Централізованої бази даних МТСБУ і введення щомісячного контролю виконання страховиками-членами Бюро рішень президії МТСБУ.

«До страховиків, які нехтують законодавчими нормами і принципами добросовісної конкуренції на ринку ОСАГО, МТСБУ буде застосовувати заходи впливу відповідно до повноважень», - йдеться в повідомленні.

Також дирекція МТСБУ закликала всіх учасників ринку ОСАГО чітко дотримуватися вимог українського законодавства, нормативних актів та внутрішніх положень Бюро, а також етичних норм у бізнес-відносинах і конкурентній боротьбі за клієнта.