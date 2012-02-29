Львівська залізниця отримала російські електровози для дослідної експлуатації

Львівська залізниця сьогодні, 29 лютого, отримала два нові електровози постійного струму - 2ЕС6 і 2ЕС10, виготовлені в Росії ТОВ «Уральські локомотиви», - для дослідної експлуатації.

Про це повідомили УНІАН у Державному територіально-галузевому об`єднанні «Львівська залізниця».

Випробування електровозів буде проходити на ділянці Львів - Лавочне - Чоп, експлуатаційна довжина якої складає 265,8 км. Більша його частина - гірська місцевість, а найвища точка - станція Бескид - 790 метрів над рівнем моря (друга високогірна точка Львівської залізниці).

Як зазначають на підприємстві, для проведення випробування нового тягового рухомого складу обрана Львівська залізниця, оскільки «саме її складний рельєф дозволяє вивчити всі переваги та недоліки техніки».

«Як стверджує компанія-виробник, вантажний електровоз 2ЕС10 «Граніт», створений на базовій платформі електровоза 2ЕС6, у якому інтегровані тягове обладнання та інші компоненти компанії Siemens AG», - зазначаеться в повідомленні.

Як повідомляють на ЛЗ, перші результати випробування показали, що у нових електровозів «покращені умови праці локомотивних бригад, збільшений міжремонтний пробіг і зменшені витрати електроенергії». «Також стане можливим відстеження координат і технічного стану локомотива за допомогою системи GPS/ГЛОНАС, спостерігається зростання середньодобової продуктивності за рахунок збільшення вагових норм поїзда і зменшення трудомісткості в обслуговуванні та ремонті тягового рухомого складу», - говориться в повідомленні.

Залізничники очікують значного економічного ефекту від впровадження електровозів серії 2ЕС10 в порівнянні з електровозами серії ВЛ11М (які ЛЗ використовує зараз) на ділянці Львів - Лавочне - Чоп, зокрема, зменшення витрат електроенергії на 10%, зменшення витрат за рахунок вивільнення електровозів-штовхачів - на 30%, а також на зменшення видатків на проведення технічних обслуговувань і поточних ремонтів (за рахунок збільшення міжремонтних пробігів).

У дослідній експлуатації електровоза 2ЕС10, який отримала Львівська залізниця, сьогодні у Львові взяли участь віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ, генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК і начальник Львівської залізниці Богдан Піх.

Довідка УНІАН. На сьогодні парк електровозів Львівської залізниці налічує 172 одиниці, з них змінного струму - 47 (35 - ВЛ80т і 12 - ВЛ40) і постійного - 125 (22 - ВЛ10 і 103 - ВЛ11М). При нормативному терміні служби 30 років середній вік тягового рухомого складу становить 28,2 року, а зношеність сягає 86,8%.

Знос тепловозів складає 99%. Усього в парку Львівської залізниці 391 тепловоз (33 - М62, 103 - 2М62, 60 - 2М62 та 195 - ЧМЕ3). При нормативному терміні служби 20 (М62, 2М62, 2М62) і 25 років (ЧМЕ3) середній вік тягового рухомого складу становить 28 років.