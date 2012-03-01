Коефіцієнти за повернення порожнього вагона становитимуть 1,11-1,14 - «Укрзалізниця»

Коефіцієнти за повернення порожнього вагона становитимуть 1,11 при рейсі протяжністю до 300 км і 1,14 при рейсі протяжністю більш як 300 км.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів сьогодні повідомив заступник генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Петро НАУМЕНКО.

«Розрахунки показали, що нам достатньо сьогодні на відстані до 300 км до навантаженого рейса застосовувати коефіцієнт 1,11 і понад 300 км - коефіцієнт до навантаженого рейса 1,14. Залізниця планує, що за рахунок цих коефіцієнтів ми зможемо повертати вагон назад», - розповів він.

За словами П.НАУМЕНКО, сьогодні подорожчання вантажних залізничних перевезень відбувається головним чином за рахунок введення плати за повернення порожнього вагона.

«Подорожчання практично відбувається за рахунок плати за повернення порожнього вагона. Ми повинні враховувати його у навантаженому рейсі», - сказав заступник гендиректора.

Крім того, він відзначив, що «на сьогодні порожній пробіг вагона становить близько 61% від навантаженого».

Нагадаємо, з 2012 року «Укрзалізниця» змінила методику розрахунку тарифів на вантажні залізничні перевезення, включивши до тарифу плату за повернення порожнього вагона.

Раніше порожній пробіг повністю компенсовувала «Укрзалізниця».

Довідка УНИАН. Зараз «Укрзалізниця» проводить реорганізацію структури вантажних залізничних перевезень. З 1 січня почав свою роботу Український транспортно-логістичний центр, основне завдання якого - оптимізувати вантажні перевезення всередині країни за рахунок централізованого управління вагонами всіх українських власників вантажного рухомого складу.

Також в Україні відбулася зміна статусу українського вантажного рухомого складу з інвентарного на власний шляхом передачі парку у дві державні операторські вагонні компанії: «Дарницький вагоноремонтний завод» і «Укрспецвагон».