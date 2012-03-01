Кабмін вирішив ліквідувати Держінспекцію зв'язку

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про ліквідацію Державної інспекції зв`язку.

Це передбачено в оприлюдненій на урядовому сайті постанові від 29 лютого 2012 року №151.

«Ліквідовувати Державну інспекцію зв`язку. Створити комісію з ліквідації Державної інспекції зв`язку й затвердити її головою начальника Державної інспекції зв`язку БІБУ Владислава Павловича», - йдеться в документі.

Голова комісії повинен затвердити її персональний склад і забезпечити здійснення необхідних заходів і поінформувати в п`ятимісячний термін Кабінет міністрів про результати проведеної роботи.

Документом також визнається такою, що втратила силу постанова Кабміну від 31 серпня 2005 року №844 «Про створення Державної інспекції зв`язку».