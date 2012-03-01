ПЗ виділила 3,4 млн. грн. на ремонт відомчих медустанов

Придніпровська залізниця виділила 3,4 млн. гривень на ремонт відомчих медустанов у 2012 році, що відповідає обсягам фінансування в 2011 році.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Придніпровської залізниці, магістраль продовжить роботу з оновлення своїх медичних установ.

Зокрема, цього року Придніпровська залізниця відремонтує фізіотерапевтичне відділення лікарні станції Кривий Ріг Головний на суму 1,5 млн. грн., дитяче відділення дорожньої клінічної лікарні у Дніпропетровську на суму 1,3 млн. грн.

На заміну опалювальних котлів в поліклініці станції Нікополь буде спрямовано майже 300 тис. грн., стільки ж заплановано виділити на ремонт приміщення, в яке перенесуть поліклінічне відділення лікарні на станції Запоріжжя-2.

За інформацією прес-центру, з початку цього року на закупівлю медичного обладнання для дорожніх медичних установ Придніпровська залізниця вже спрямувала майже 300 тис. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Придніпровська залізниця у 2011 році збільшила перевезення вантажів на 5,7%, порівняно з 2010 роком, - до 116,697 млн. тонн, обсяги пасажирських перевезень зросли на 1,8% - до 9,842 млн. осіб.