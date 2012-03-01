«Укрзалізниця» планує до кінця березня підписати договір з «Внєшекономбанком»

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує до кінця березня укласти договір з російським «Внєшекономбанком» про фінансування програми придбання для українських залізниць 509 локомотивів вартістю 28,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у четвер повідомив перший заступник генерального директора «Укрзалізници» Микола СЕРГІЄНКО.

«Я думаю, що вже в березні відкриється фінансування. Це буде російський Внєшекономбанк, який виявив бажання фінансувати цю програму. Вартість програми оновлення локомотивного парку 509 локомотивів оцінюється в 28,5 млрд. грн», - сказав він.

За словами М.СЕРГІЄНКА, згідно з робочим домовленостями із Внєшекономбанком, банк профінансує програму в повному обсязі за рахунок кредиту на 10 років.

«Це будуть кредитні кошти на всю суму на термін 10 років», - сказав він.

Довідка УНІАН. Програма оновлення локомотивного парку передбачає закупівлю протягом 5 років 509 локомотивів для Придніпровської, Донецької і Одеської залізниць.