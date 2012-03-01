УЗ до квітня ухвалить рішення про закупівлю додаткових 50 локомотивів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») до кінця березня має намір ухвалити рішення про закупівлю 50 локомотивів у рамках програми оновлення локомотивного парку, що передбачає придбання 509 локомотивів.

Про це журналістам у четвер повідомив перший заступник генерального директора «Укрзалізниці» Микола СЕРГІЄНКО.

«Залишився резерв 50 локомотивів. Найближчим часом буде ухвалено рішення, які локомотиви ми купуватимемо - постійного струму або змінного струму. Протягом цього місяця буде ухвалено рішення, хто буде постачальником цих локомотивів», - сказав він.

М.СЕРГІЄНКО нагадав, що програма закупівлі 509 локомотивів передбачає, зокрема, придбання 110 локомотивів постійного струму у АТ "Електровозобудівник" (Грузія) для Придніпровської залізниці, придбання у ЗАТ «Трансмашхолдинг» (Росія) 300 вантажних електровозів для Донецької та Одеської залізниць, а також 50 локомотивів постійного струму у ТОВ «Уральські локомотиви» для Львівської залізниці.

За словами М.СЕРГІЄНКО, три локомотиви для Придніпровської залізниці в рамках програми вже поставлено.

Довідка УНІАН. Програму оновлення локомотивного парку, що передбачає закупівлю 509 локомотивів протягом 2012-2016 рр., було затверджено 1 серпня 2011 р. Кабінетом міністрів України. Вартість програми - 28,5 млрд. грн.

«Укрзалізниця» розраховує залучити для реалізації програми кредит «Внєшекономбанку» (РФ).