Кабмін затвердив створення управлінь «Укртрансінспекції» в усіх областях

Кабінет Міністрів України своєю постановою №153 від 29 лютого затвердив створення управлінь Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті («Укртрансінспекція»).

Згідно з документом, управління «Укртрансінспекції» буде створено в усіх областях України, в АР Крим, а також у Києві та Севастополі.

Довідка УНІАН. Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті («Укртрансінспекція») створено Указом Президента №370/2011 від 6 квітня 2011 року «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».

«Укртрансінспекція» займається видачею дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів та здійснює контроль над міжнародними автомобільними перевезеннями.