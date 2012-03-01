Польська PR продаватиме під час Євро-2012 аукціонні квитки на необмежену кількість поїздок

Варшава. Польська залізнична компанія Przewozy Regionalnе (PR) має намір продавати під час проведення у Польщі Євро-2012 спеціальні аукціонні квитки, що дозволяють необмежену кількість поїздок. Вартість таких квитків становитиме, приблизно, від 25 до 75 євро.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії, відповідаючи на запит агентства про спеціальні пропозиції на єврочемпіонат для уболівальників.

Згідно з повідомленням, з найдешевшим квитком можна буде їздити поїздами компанії упродовж трьох днів, а найдорожчий дозволить їздити у період усього єврочемпіонату - від 6 червня до 2 липня.

PR зазначила, що уболівальники також зможуть придбати квиток на 7 днів за 35 євро, наголосивши, що аукціонні квитки будуть доступні в рамках послуги Polish Pass (пакет послуг транспорту, житла і страховки - УНІАН).

Крім того, за даними компанії, уболівальники можуть скористатися діючими традиційними квитками зі знижками, зокрема, для групових поїздок, які дозволяють купити 3 з 4 квитків зі знижкою 30%.

"Пропозиція доступна в усіх поїздах PR: REGIO, interREGIO і REGIOekspres, а також таких компаній як: Koleje Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie i Arriva RP", - зазначила прес-служба.

Ще один традиційний квиток зі знижкою - REGIOkarnet, який дозволяє їздити будь-які три дні за два місяці, обійдеться уболівальникам від 17 до 24 євро залежно від того, якими поїздами користуватися.

Компанія також повідомила, що на Євро-2012 має намір збільшити діючі поїзди між містами-організаторами єврочемпіонату і запустити нові, зокрема, на трасах з Варшави до Бялисток, Любліна і Лодзі, а також до Гдині (Гданська) з Лодзі, Катовіце і Познані.

За даними офіційного веб-сайту PR, найдешевший одноразовий квиток на поїзди компанії коштує від менше ніж 1 до 17,5 євро, залежно від виду поїзда і довжини маршруту (від 5 до 800 кілометрів, у другому класі).

Як повідомляв УНІАН, держкомпанія PKP Intercity, що спеціалізується на перевезеннях між найбільшими польськими містами і міжнародних залізничних пасажирських перевезеннях, має намір продавати на Євро-2012 у рамках Polish Pass спеціальні квитки від 70 до 230 євро (від 3 до 27 днів).

Довідка УНІАН. Поїзди PKP Intercity працюють під брендами ExpressIntercity (EiC), Express (EX), TLK і їздять швидше, ніж конкурент PR, але коштують дорожче: від близько 15 до 40 євро.

Компанія Przewozy Regionalne, що належить польським обласним органам самоврядування, минулого року зайняла перше місце у Польщі за кількістю перевезених пасажирів з 41,5% ринку, у той час, як PKP Intercity - близько 14%

Водночас з урахуванням довжини перевезень перше місце зайняла PKP Intercity з більш як 45% проти понад 36% свого основного конкурента PR.