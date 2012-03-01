ВОЛЯ обновила інтернет-пропозиції в містах з новим стандартом DOCSIS 3.0

З березня 2012 року ВОЛЯ обновила свої інтернет-пропозиції в тих містах, де послуга надається за технологією DOCSIS 3.0, і ввела новий більш доступний за вартістю швидкісний інтернет-пакет, в якому пропонується швидкість 100 Мбіт/сек.

Про це повідомила УНІАН керівник відділу зв`язків з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

Щомісячна абонентна плата за новий інтернет-пакет для домашніх користувачів «Максимум» становить 119,90 грн./міс. (включаючи користування модемом) з ПДВ.

Таким чином, оновлена лінійка інтернет-пакетів з березня включає чотири пакети: «Лайт» (швидкість доступу до 2 Мбіт/сек., Абонплата - 49,90 грн./міс.), «Старт» (до 10 Мбіт/сек., 69,90 грн. /міс.), «Стрим» (до 30 Мбіт/сек., 99,90 грн./міс.) і «Максимум» (до 100 Мбіт/сек., 119,90 грн./міс) .

А.СІГДА зазначила, що одночасно з введенням нового інтернет-пакета оновилася і пропозиція за єдиною послугою «ТВ + інтернет». Наприклад, абоненти Києва тепер можуть вибрати пакети «ТВ + інтернет» зі швидкістю доступу до 30 Мбіт/сек. і до 100 Мбіт/сек. Зокрема, абонплата за соціальний пакет «Україна» зі швидкістю доступу 30 Мбіт/сек. (40 каналів ТБ) становить 99,90 грн./міс., а зі швидкістю доступу до 100 Мбіт/сек. - 119,90 грн./міс. Для базового пакета «Україна і світ» (більше 80 каналів ТБ) це співвідношення становить 119,90 і 149,90 грн./міс. відповідно, для розширеного пакета «Всесвіт» (більше 130 каналів ТБ) - 154,90 і 184,90 грн./міс.

При цьому абонентам, під час вибору не тільки інтернет-пакета зі швидкістю 100 Мбіт/сек., а й пакета 30 Мбіт/сек., надається модем стандарту DOCSIS 3.0. для забезпечення більшої стабільності і надійності послуги.

Діючі абоненти, які бажають підвищити надійність і швидкість доступу в інтернет, під час переходу на пакети зі швидкостями до 30 Мбіт/с або до 100 Мбіт/с мають можливість, звернувшись в компанію, замінити старі модеми та отримати в користування модем стандарту DOCSIS 3.0.

На обладнання, яке компанія надає в користування, поширюється довічне сервісне обслуговування. При цьому для абонентів, які раніше придбали у компанії обладнання, діє спеціальна програма - компанія викуповує обладнання і зараховує ці кошти на особові рахунки абонентів.

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. Компанія надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ до інтернету, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.