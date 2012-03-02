Кабмін має намір змінити логістику вантажоперевезень

Уряд розробляє комплексну програму, яка змінить систему логістики внутрішніх вантажоперевезень.

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на нараді з протидії паводкам у Карпатському регіоні.

Він відзначив, що, зокрема, сипкі вантажі мають перевозитися водним транспортом, а автомобільним транспортом - вантажі, що вимагають оперативного сполучення.

«Хіба це нормально, що ми зерновозами возимо щебінь і розбиваємо свої дороги, коли існує ланцюжок - річка, і по ній всі сипкі вантажі мають перевозитися. Для цього необхідно її розчистити, відновити причальне господарство і побудувати інфраструктуру. Але всі сипкі вантажі мають перевозитися річкою. Також могутньо має працювати залізниця. І лише на те, що вимагає оперативного сполучення, використовувати автомобільний транспорт. Така серйозна комплексна програма зараз розробляється», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він сказав, що це буде довгострокова програма.

Крім того, М.АЗАРОВ відзначив, що перевезення вантажів автомобільним транспортом руйнують автомобільні шляхи.

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