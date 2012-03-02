Публічну тестову версію Windows 8 за день завантажено більш як мільйон разів

Число завантажень попередньої версії операційної системи Windows 8 для публічного тестування (Consumer Preview) перевищило один мільйон за добу після запуску, повідомляє компанія Microsoft у Twitter-мікроблозі.

Тестова версія Windows 8, призначена для розробників, була представлена ще у вересні. Тоді за першу добу розробники завантажили її понад 500 тисяч разів. Відтоді до платформи було внесено більш ніж 100 тисяч змін.

За допомогою Windows 8 компанія Microsoft сподівається потіснити конкурентів на ринку планшетних комп`ютерів, який стрімко росте, і водночас не втратити традиційне джерело доходів - сегмент персональних комп`ютерів. Система має новий інтерфейс Metro для сенсорного управління, схожий з тим, що використовується на смартфонах під управлінням Windows Phone. Проте це не виключає управління тільки за допомогою клавіатури і миші.

Пряму трансляцію конференції з розробки додатків для Microsoft Windows 8, яка відбудеться у Москві 2 березня, можна буде подивитися на сайті Digit.ru.

Поява фінальної версії операційної системи очікується ближче до кінця поточного року. Вона буде доступна як для пристроїв з архітектурою x86, на базі якої працює більшість персональних комп`ютерів, так і для планшетів з ARM-процесорами, передає РІА "Новини".