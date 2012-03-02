УЗ уклала угоди про вантажоперевезення на території 4 суміжних держав

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») уклала угоди про спільну організацію вантажних перевезень через державний кордон з представниками залізниць Польщі, Словаччини, Румунії та Угорщини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці» з посиланням на заступника генерального директора «Укрзалізниці» Петра НАУМЕНКА, у даний час ведеться робота для досягнення домовленості із залізничною адміністрацією Болгарії.

«Всього договори про сумісні вантажоперевезення з "Укрзалізницею" повинні підписати п`ятнадцять перевізників з п`яти країн, що мають спільні з Україною кордони, на території яких діють норми ПВВ — Правил користування вантажними вагонами», - сказав він.

П.Науменко відзначив, що в угодах на 2012 рік виникла необхідність включити в розрахунки за користування вантажним вагонним парком і вагони, які перебувають на балансі вагоноремонтних підприємств «Укрзалізниці» і мають статус власних.

Він повідомив, що українські державні вагонні компанії на сьогодні прийняли на баланс близько 42 тис. вагонів.

Водночас оплата за користування вагоном зі статусом «власний» здійснюватиметься як за інвентарний.

«У рамках договорів передбачається, що розрахунки за користування вагонами наших вагонних компаній здійснюватимуться як за вагони інвентарного парку. При цьому угоди передбачають можливість використання цих вагонів за кордоном - за погодженням з УТЛЦ (Український транспортний логістичний центр - УНІАН) або з представником вагонної компанії", - сказав заступник гендиректора «Укрзалізниці».