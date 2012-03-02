Польська PKP Intercity має намір продавати квитки на поїзди через мобільний телефон

Варшава. Найбільша в Польщі залізнична компанія з перевезень пасажирів між великими містами PKP Intercity має намір найближчим майбутнім запровадити можливість придбання квитків на поїзди через мобільний телефон.

Про це повідомив голова правління компанії Януш МАЛИНОВСЬКИЙ виданню Rynek Kolejowy.

"Думаю, що пасажири дуже цього чекають. Тема дуже просунута, і вже сам чекаю, коли зможу купити собі квиток через мобільник", - сказав він.

Він відзначив, що придбання квитка через телефон простіше і вигідніше, ніж через інтернет, зазначивши, що його навіть не доведеться друкувати.

"Можна собі їхати у таксі й дорогою купити квиток", - сказав він.

Я.МАЛИНОВСЬКИЙ не уточнив, коли купівля через мобільний стане доступна, зазначивши, що в поточному році компанія має намір запровадити нову систему визначення ціни квитків.

"Вона має бути схожий на ту, яка зараз діє в авіасфері, - ціни квитків будуть, зокрема, залежати від дати поїздки, часу придбання квитка і кількості вільних місць", - відзначає видання.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році PKP Intercitу перевезла 36,6 млн. пасажирів, що становило майже 14% всіх перевезених пасажирів у Польщі (4-е місце в країні).

Водночас з урахуванням протяжності трас пасажирських перевезень компанія зайняла перше місце з більш як 45% часткою ринку.

Довідка УНІАН. PKP Intercity входить у створену в 2001 році в рамках реструктуризації залізничного транспорту Польщі державну компанію PKP і спеціалізується на перевезеннях пасажирів між найбільшими польськими містами і міжнародному сполученні.

Минулого року компанія скоротила чистий збиток майже в 4 рази, до близько 8,5 млн. доларів при EBITDA більш як 200 млн. доларів і операційному доході більш як 600 млн. доларів.