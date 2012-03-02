Штраф за неправильний спецсигнал на авто зростає в 50 разів - президент підписав закон

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Даним законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до змін, порушення визначеного порядку встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв - тягне за собою накладення штрафу від 2 тисяч 500 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.

У законі зазначається, що це не стосується автомобілів, які залучені до політичних акцій під час виборів, мітингів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 7 грудня 2011 року.