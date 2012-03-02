Уряд обмежив час митного контролю контейнерів у портах 4-ма годинами

Уряд обмежив час митного контролю в портах товарів, які переміщаються транзитом через митну територію України в контейнері, чотирма годинами з моменту подачі передбачених законодавством документів.

Згідно з текстом постанови Кабміну №156 від 29 лютого 2012 року «Про внесення змін до Порядку переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, розташованих на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні», таке обмеження встановлюється у разі проведення попереднього документального контролю.

Довідка УНІАН. За даними Міністерства інфраструктури, існуюча процедура оформлення суден-контейнеровозів, а також товарів у контейнерах в Україні малоефективна і не відповідає європейській і міжнародній практиці.

Зокрема, час обробки одного контейнера в українських портах становить від 10 годин до кількох діб, тоді як в портах Євросоюзу близько 30 хвилин. Відсоток огляду транзиту в українських портах становить 20-50%, імпорту - до 100%, тоді як в портах ЄС - 1% і 5% відповідно.