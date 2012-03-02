На Львівській залізниці створили штаб з підготовки до весняного паводку

На Львівській залізниці створено оперативний штаб для контролю за перебігом робіт з підготовки споруд колійного господарства до паводків.

Як повідомили в прес-центрі ДТГО "Львівська залізниця", на магістралі ведуться роботи з підготовки інженерних споруд до пропуску льодоходу та весняного паводку.

На Львівській залізниці визначили 134 потенційно небезпечних об`єкти під час паводку та льодоходу. Сформовано 12 протирозмивних поїздів, які об`єднують 53 одиниці рухомого складу (39 платформ каменю бутового, 3 платформи з щебенем та 11 критих вагонів, заповнених мішками з піском) і створений запас інертного матеріалу в місцях складування (станції Самбір, Стрий, Чернівці, Хриплин, Воловець ). Запас інертних матеріалів для боротьби з водою - 1216 куб. м каменю бутового, 362 куб. м щебеню, 579 куб. м піску.

На шести об`єктах Львівської залізниці провели укріплювальні роботи з метою підготовки до проходження льодоходу та весняного паводку. Зміцнили опори двох залізобетонних мостів і трьох металевих, а також 101 км земполотна на ділянці Самбір-Сянки.