ДЗ планує залучити кредит у розмірі 274 млн. грн.

Донецька залізниця планує залучити кредит терміном на 1 рік у розмірі 274 млн. грн.

Про це йдеться повідомленні, розміщеному на порталі держзакупівель.

Згідно з повідомленням, фінансові ресурси залучаються для поповнення обігових коштів для перекредитування кредитних договорів.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).