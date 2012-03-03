У Тернополі розроблено Концепцію розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2011-2016 роки.

Як повідомили кореспондента УНІАН в прес-службі міської ради, документом передбачено будівництво доріжок для проїзду велосипедів у паркових зонах міста та довкола Тернопільського озера. Заплановано, що цими доріжками також зможуть пересуватися на інвалідних візках люди з особливими потребами.

Окрім цього, в контексті підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року прийнято рішення поєднати веломережу міста із дорогами області. Відповідно передбачено, що під час будівництва та реконструкції автомобільних доріг області буде облаштовано пішохідні та велосипедні доріжки.

Наразі вже збудовано понад 5 км таких доріжок вздовж автомобільних доріг на під’їздах до Тернополя.