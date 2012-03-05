У Севастополі введуть «жорсткі штрафні санкції» до перевізників, що приховують доходи

У Севастополі до перевізників, які порушують трудове законодавство і приховують доходи, застосовуватимуться найжорсткіші штрафні санкції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергій САВЕНКОВ під час наради з керівниками підприємств, які займаються перевезенням пасажирів, а також з представниками контролюючих і правоохоронних органів.

«Податковою адміністрацією, правоохоронними, контролюючими органами розпочаті жорсткі перевірки питань легалізації заробітної плати, виплати страхових, пенсійних, обов`язкових платежів до державного і місцевого бюджетів. Штрафні санкції можуть сягати мільйонів гривень», - сказав С.САВЕНКОВ.

За його словами, «інспекторська перевірка показала: «виручка» одного «маршруту» за день дорівнює сумі, яку показують перевізники за місяць». Це, на думку віце-губернатора, «говорить про те, що середня сума доходу, що показується перевізниками за місяць в розмірі 2 тис. 359 грн., не відповідає дійсним доходам. При цьому, найнижче значення цього показника становить 894,72 грн.», - зазначив С.САВЕНКОВ. Він також повідомив, що 9 із 14 перевізників Севастополя показують заробітну плату своїх водіїв менше мінімальної.

Крім того, за словами заступника керівника міста, другим показником порушення перевізниками законодавства є той факт, що на деяких транспортних підприємствах транспортних засобів у 2-3 рази більше, ніж працівників підприємства.

«За підсумками минулого року на підприємствах транспортної галузі встановлено понад 400 осіб, які не були офіційно працевлаштовані, насправді ж їх значно більше», - сказав С.САВЕНКОВ.

Також С.САВЕНКОВ пообіцяв, що в Севастополі ціни на проїзд у маршрутних автомобілях будуть диференційовані, з урахуванням інтересів жителів міста.

«Якщо людина їде 2-3 зупинки, можливо, не брати з неї повну вартість?! На довгих маршрутах треба застосовувати диференційований підхід, і брати плату залежно від довжини маршруту. Якщо самі перевізники не врегулюють це питання, то ми залучимо Антимонопольний комітет», - сказав С.САВЕНКОВ.

За його словами, скарги з приводу завищеної вартості надходять від людей, які користуються маршрутами на селища Кача, Любимівка, Полюшко, Голландія. «З цих маршрутів і треба розпочати відпрацювання диференційованого підходу», - сказав чиновник.

Перший заступник голови адміністрації доручив головам районів провести ретельний аналіз роботи «маршруток» і внести пропозиції за тарифами перевезень для створення зручностей городян.

С.САВЕНКОВ також зазначив, що в Балаклавському і Нахімовському районах міста, завдяки досягнутим домовленостям між керівництвом районів і перевізниками-підприємцями, знижені ціни на проїзд на ряді маршрутів, а також на окремих ділянках маршрутів.

На нараді також наголошувалося, що в 2011 рік за підсумками 200 скарг про недотримання конституційних прав, які надійшли в прокуратуру міста, 22 посадові особи - перевізники притягнуто до адміністративної відповідальності, порушено 3 кримінальні справи.