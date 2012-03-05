У Польщі оголошено національну жалобу за жертвами залізничної катастрофи

Варшава. У Польщі від сьогодні оголошено дводенну національну жалобу за жертвами залізничної катастрофи, що сталася 3 березня на півдні країни.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО.

"Президент в неділю підписав розпорядження про оголошення 4-5 березня на території Польщі національної жалоби", - сказано у повідомлені.

Прес-служба нагадала, що під час жалоби по всій країні будуть опущені державні прапори, а також скасовані усі розважальні заходи.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 3 березня, близько 21.00 у Шльонському воєводстві на півдні Польщі зіткнулися два пасажирські потяги "Перемишль-Варшава" та "Варшава-Краків", у яких їхали близько 350 осіб. У катастрофі загинуло щонайменше 16 осіб.

За даними рятувальників, понад половина з 50 осіб, які потрапили до лікарень, мають важкі травми.

У катастрофі також постраждали 5 громадяни України, які отримали легкі та середньої важкості травми.

Довідка УНІАН. Потяги, що зіткнулися, належать двом найбільшим компаніям-конкурентам на ринку пасажирських залізничних перевезень у Польщі: державній PKP Intercity та Przewozy Regionalne, власником якої є місцеві органи влади.

Польські ЗМІ назвали суботню катастрофу найбільшою залізничною аварією з 1990 року.