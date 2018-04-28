Вантажні залізничні перевезення: подорожчання буде поступовим

Наприкінці минулого року «Укрзалізниця» створила Український транспортно-логістичний центр (УТЛЦ) і зайнялася реструктуризацією вантажних перевезень. Нововведення в цьому напрямі викликали відкрите неприйняття з боку низки гравців ринку. Сьогодні, за заявами залізничників, їм вдалося вирішити основні спірні моменти. Про перші результати залізничної реформи в інтерв`ю УНІАН розповів заступник генерального директора «Укрзалізниці» Петро Науменко.

– Петре Петровичу, які плани залізниці цього року щодо формування тарифної політики?

– Насамперед потрібно підвищувати вагонну складову. Враховуючи, що державних грошей на будівництво нового рухомого складу немає, треба зацікавлювати вантажовідправників і експедиторів придбанням власного рухомого складу. Ми розуміємо, що вагонної складової, яка була в нашому тарифі на рівні 15-16%, для цього недостатньо. Навіть із застосуванням коефіцієнта 1,11-1,14 ми зможемо підвищити її на 22%, чого замало, щоб будувати новий рухомий склад і одержувати від нього прибуток. У Росії вагонна складова тарифу рівна 44%, наші розрахунки показують, що вона має бути як мінімум 40%. Такий рівень дозволить купувати піввагони і протягом 7-8 років окуповувати їх. Але це серйозні інвестиції. Ми повинні побудувати таку тарифну політику, яка б дозволила без стрибків, примусових дій давати можливість закуповувати пересувний склад і заробляти на перевезеннях.

– Наскільки зростуть тарифи на вантажні перевезення у 2012 році?

– У нас є тариф інвентарного вагона, до якого ми застосовуємо коефіцієнт 1,11-1,14, – за повернення порожнього вагона залежно від відстані. На 2012 рік ми заклали поступове підвищення тарифів, починаючи з березня і до кінця року, на 5,6%. Загалом за підсумками року, якщо порівняти грудень 2011-го до грудня 2012-го, підвищення становитиме 12,2%.

– Вантажовідправники обурювалися запровадженням плати за пробіг порожнього вагона. Наскільки це необхідно?

– Український транспортно-логістичний центр і вагонні компанії сьогодні вже одержують інформацію про фінансові результати операцій: скільки вагон пройшов у порожньому стані, скільки у навантаженому, і бачать, що навантажений пробіг – прибуткова частина, а порожній – витратна. Подорожчання вантажних перевезень відбувається за рахунок введення плати за повернення порожнього вагона. Зараз порожній пробіг становить близько 61% навантаженого. Розрахунки свідчать, що нам достатньо сьогодні ввести коефіцієнт за повернення порожнього вагона залежно від відстані. До 300 км ми можемо застосовувати коефіцієнт 1,11, понад 300 км коефіцієнт становитиме 1,14 до тарифу. За рахунок цих коефіцієнтів ми можемо повертати вагони назад, а також забезпечуємо компанії вагонну складову в тарифі для утримання рухомого складу.

– Що ще вплинуло на підвищення тарифів?

– У 2011 році 55% перевезень здійснювалися через експедиторські компанії. Сьогодні ситуація не змінилася. Експедиторські компанії до наших тарифів додали свій заробіток. Звичайно, вони можуть виставляти різні ціни, але ринок їх вирівняє. Так, минулого року експедиторські компанії підвищували наш тариф, який існував для інвентарного вагонного парку, приблизно в 1,9-2,5 раза. Інвентарного парку «Укрзалізниці» не вистачало, і приватний бізнес зі своїми вагонами зайняв цей сегмент. Але ринок, який масово перевозить вантажі, не хоче відмовлятися від інвентарного вагона, який може бути набагато дешевшим. У 2012 році ми провели безліч зустрічей з перевізниками, експедиторами, вантажовідправниками, різними асоціаціями. Можна сказати, що всі питання знято, діалог продовжується. Основні учасники залізничних перевезень завжди знають, куди звернутися і як одержати потрібну інформацію.

– Які основні підсумки перших місяців роботи Українського транспортно-логістичного центру?

– УТЛЦ юридично було створено в листопаді, запрацював він у січні. У найкоротші терміни було підібрано колектив професіоналів, створено спеціальну програму, яка дозволяє перевести супровід вантажів в електронний вигляд, а також здійснювати оперативний контроль вагонного парку. Крім того, практично завершено передання вагонів з інвентарного парку у приватний парк. Ми визначили правила гри між УТЛЦ, дорогами і вагонними компаніями.

– Яким вагонним парком оперує УТЛЦ?

– На ринку можуть працювати 56 тисяч піввагонів, але при цьому в середньому за добу 13-14 тисяч вагонів перебувають у несправному стані.

– Які основні завдання УТЛЦ?

– Одне з основних завдань, яке стояло перед УТЛЦ, – управління вітчизняним вагонним парком за межами України. Там він стає здобиччю іноземних залізничних адміністрацій, які використовують його дуже дешево. Плата за використання інвентарного парку за межами країни не покривала й 15% витрат, які йдуть на його утримання. Сьогодні ми можемо сказати, що наші вагони, які виходять за кордон, повністю керовані. Якщо ж виникають випадки, коли наші вагони забирають під завантаження у несанкціонованих напрямках, ми ведемо жорстку роботу з відповідними залізничними адміністраціями.

– Як швидко повертається вагон з-за кордону?

– Наш піввагон за межами України перебуває рівно стільки, скільки передбачено технологічними нормами. Середній час для критого вагона – 47 діб, платформи – понад 34 доби. Наприклад, сьогодні за межами України перебуває більш ніж 1 тисяча платформ і 1600 критих вагонів. Піввагон ми можемо тримати на території України для вітчизняних підприємств. Слід враховувати, що багато наших підприємств працюють на експорт, тож потрібно забезпечувати їхні потреби у вагонах.

– Як вплинула реформа вантажних перевезень на стан вагонного парку?

– Ми починаємо серйозну роботу з підготовки рухомого складу. Компанії, створені на базі ДВРЗ і «Укрспецвагона», матимуть на балансі вагонний парк, але ремонтувати вагони, готувати їх під завантаження будуть дороги. Вагонна компанія буде це оплачувати. Не секрет, що сьогодні парк має зношеність до 86%. Для того щоб привести його в порядок, потрібні дуже серйозні капітальні вкладення, люди, виробничі потужності.

– Чи може бізнес на вантажних залізничних перевезеннях зацікавити інвестора?

– Через недостатню вагонну складову у тарифі український ринок для вагонобудівників стає нецікавим, його перебирає на себе Росія. На території РФ з урахуванням тарифів бізнес залізничних перевезень стає привабливим, компанії, купуючи вагони, можуть на них заробляти впродовж багатьох років: термін експлуатації нових типів піввагонів – 34 роки. Потенційний інвестор враховує, що основна маса піввагонів, які сьогодні є в наявності в України, одержано в спадок від СРСР ще на початку 90-х років, вони допрацьовують свій термін. Через 3-4 роки ми повинні будемо списати за терміном служби понад 30 тисяч вагонів.

– Дякую за розмову.

Ганна Левченко (УНІАН)