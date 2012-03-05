ПЗ побудувала контактну мережу на ділянці Полтава-Красноград-Лозова

Згідно з завданням генерального директора «Укрзалізниці» Володимира Козака, Південна залізниця 1 березня на ділянці Полтава - Красноград - Лозова закінчила будівництво контактної мережі за маршрутом, де в травні ц.р. почнуть курсувати швидкісні потяги.

Про це повідомляє прес-служба ПЗ.

Станом на 01.03.2012 на ділянці Полтава – Красноград виконано такі роботи:

встановлено - 1368 шт. фундаментів із 1368 шт. (100%);

- 2887 шт. опор контактної мережі з 2887 шт. (100%);

- 494 шт. анкерів з 494 шт. (100%);

змонтовано - 494 шт. відтяжок з 494 шт. (100%);

На ділянці Красноград – Лозова виконано такі роботи:

встановлено - 1162 шт. фундаментів з 1162 шт. (100%);

- 3098 шт. опор контактної мережі з 3098 шт. (100%);

- 554 шт. анкерів з 554 шт. (100%);

змонтовано - 554 шт. відтяжок з 554 шт. (100%);

Протягом березня буде завершено роботи з регулювання контактної мережі на перегонах цього напрямку, а також з розкочування несучого троса, контактного дроту і проводів ДПР на станції Красноград (будівельну частину, тобто встановлення фундаментів, опор контактної мережі, анкерів, оголовків, жорсткої поперечини тут уже закінчено).

Подача напруги в контактну мережу планується 30 березня.

Що стосується Лозової, станції стикування двох типів струму, то роботи з електрифікації тут буде завершено на початку травня. При цьому реконструйована тягова підстанція Лозова, на якій було замінено два силові трансформатори і побудовано розподільний пристрій 27,5 кВ, вже прийнята комісією в експлуатацію — як і нові тягові підстанції на станціях Красноград і Сахновщина. А комісійний прийом тягової підстанції Карлівка відбудеться 13 березня.

Нагадаємо, що в рамках підготовки до Євро-2012 Південна дорога «з нуля» збудувала чотири стаціонарні тягові підстанції — на ст. Красноград, Сахновщина, Карлівка (напрямок Полтава — Красноград — Лозова), а також підстанцію Сагайдак (напрямок Гребінка — Полтава), яка з лютого ц.р. вже працює на тягу потягів. При цьому за всі попередні 20 років було побудовано всього дві стаціонарні тягові підстанції – в Ромодані (2002 р.) і Полтаві (2007 р.).

Всі чотири нові стаціонарні тягові підстанції блоково-модульного типу. Тут використовується найсучасніше устаткування: елегазові вимикачі, компактні розподілпристрої всіх напруг тощо., що на порядок підвищує надійність тягового електропостачання і знижує експлуатаційні витрати (фірма-виробник дає гарантію безвідмовної роботи 25 років). Потужність тягових підстанцій враховує перспективу розвитку інфраструктури залізниці і регіону в цілому. Наприклад, потужність двох трансформаторів підстанції Красноград становить 80 МВт (для порівняння: потужність Красноградської районної підстанції — 16 МВт).

Довідково: експлуатаційна протяжність ділянки Полтава — Красноград — Лозова становить 176 км; розгорнена – 314 км.