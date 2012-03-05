Через 3-4 роки термін експлуатації понад половини українських піввагонів закінчиться

Термін експлуатації понад 30 тис. українських піввагонів із 56 тис. піввагонів, якими сьогодні оперує Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), через 3-4 роки буде завершено.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив заступник генерального директора «Укрзалізниці» Петро НАУМЕНКО. «Основна маса тих піввагонів, які ми отримали від СРСР на початку 90-х років, свій термін допрацьовує. Через 3-4 роки понад 30 тис. вагонів, які сьогодні є, ми повинні будемо списати за терміном служби», - сказав він.

П.НАУМЕНКО також повідомив, що «Укрзалізниця» відмовилася від стратегії продовження термінів служби вагонного парку за рахунок ремонтів і ухвалила рішення про оновлення вагонного парку за рахунок придбання нових вагонів.

«Якщо ми продовжуватимемо термін служби, це буде невигідно. Сьогодні потрібно підвищувати швидкості, піднімати вантажопідйомність, щоб вагони менше заходили в ремонт, щоб не направляти на ремонт після кожного рейсу», - сказав він.

За словами П.НАУМЕНКА, на сьогоднішній день «близько 40% піввагонів працюють понад норму після продовження основного терміну служби».

Він також зазначив, що з 56 тисяч піввагонів, якими оперує «Укрзалізниця», близько 13 тис. перебувають у несправному стані.

Докладніше про стратегію «Укрзалізниці» щодо оновлення вагонного парку читайте на сайті «УНІАН. Економіка» http://economics.unian.net/rus/detail/121640.