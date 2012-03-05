Виконувачем обов'язків гендиректора «Укрпошти» призначено Плотникову

Наказом Міністерства інфраструктури України від 01.03.2012 р. № 38-О Оксану ПЛОТНИКОВУ призначено виконуючою обов`язки генерального директора державного підприємства «Укрпошта». Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

О.ПЛОТНІКОВА народилася в серпні 1971 року. Працювала на керівних посадах у ряді компаній, у 2010-2011 рр. обіймала посади заступника міністра транспорту та зв`язку, а також міністра інфраструктури.

Довідка УНІАН. Українське державне підприємство поштового зв`язку «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, є національним оператором поштового зв`язку України. До складу підприємства входять понад 14 тисяч поштових відділень по всій території країни, на підприємстві працюють 98 тисяч працівників. Загалом "Укрпошта" пропонує споживачам близько 50 видів послуг.