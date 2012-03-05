ПЗ у 2011 році збільшила перевезення вантажів на 1,9 млн. тонн

У 2011 році Південна залізниця завантажила 29,9 млн. тонн, що вище за показник 2010 року на 1,9 млн. тонн, за технічний план – на 779 тис. тонн і за фінансовий план з відправлення вантажів – на 778 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ПЗ.

За її даними, 2011 рік став одним із найбільш напружених для Південної залізниці в плані забезпечення вантажних перевезень у зв`язку з проведенням робіт з електрифікації ділянок Полтава-Кременчук і Полтава-Лозова. Проте завдяки спільним зусиллям працівників усіх господарств, при безумовному дотриманні безпеки руху і охорони праці Південна залізниця забезпечила потреби у вантажних перевезеннях і підвищила рівень виконання експлуатаційних показників.

У порівнянні з 2010 роком значно зросло навантаження таких номенклатур, як руда, будівельні вантажі, промислова сировина, мінеральні добрива, зерно, цукровий буряк.

Також у порівнянні з показником 2010 року в 2011 році збільшено вантажообіг на 3,3%, відправлення вантажів - на 6,9%, покращено всі показники використання локомотивів, прискорено на 0,23 доби обіг вагона.

Для максимального використання пропускної спроможності залізничних ділянок проводилася робота зі збільшення середньої маси потяга. У 2011 році було проведено 36 тис. 623 важковагових потяги, економія становила 10 тис. 240 локомотиво-видач (28 на добу).

На ділянці Куп’янськ-Сортувальний-Основа проведено 137 потягів масою 8000 тонн. На ділянці Основа-Ворожба проведено 103 потяги масою 7000 тонн.