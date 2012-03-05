Україна і Франція уклали угоду про розміщення українського супутника в 2013 році

Адміністрації зв`язку України (Державна служба спеціального зв`язку та захисту інформації України) і Франції уклали угоду про розміщення українського супутника в позиції 48 ° с. д. у 2013 році.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Держспецзв`язку.

Відповідно до досягнутих домовленостей компанія EUTELSAT SA (Французький провайдер супутникового зв`язку, один з трьох провідних світових супутникових операторів) надасть державному підприємству «Укркосмос» частотний ресурс в орбітальній позиції 48 ° с. д. для українського телекомунікаційного супутника. Перший в історії незалежної України вітчизняний телекомунікаційний супутник «Либідь» планують запустити ракетоносієм Zenit з космодрому Байконур у четвертому кварталі 2013 року.

Таким чином, Україна отримала вигіднішу частотно орбітальну позицію для власного телекомунікаційного супутника. Супутник забезпечуватиме роботу 30 передавачів у діапазоні частот Ku (11, 12 і 14 Ггц), призначених для надання послуг супутникового телебачення, широкосмугового доступу до мережі інтернет та зв`язку VSAT (Very Small Aperture Terminal) у трьох регіонах: Центральна і Східна Європа, включаючи Туреччину, Центральна і Західна Африка, а також Індія.

В даний час компанія EUTELSAT SA завершила переведення в орбітальну позицію 48 ° с. д. чинного супутника EUTELSAT W2M. Відповідно до домовленостей ДП «Укркосмос» отримає ресурс на цьому супутнику для надання послуг користувачам України.

Як наголошують в повідомленні, «запуск українського телекомунікаційного супутника в орбітальну позицію 48 ° с. д. є важливим кроком у розвитку сучасних телекомунікаційних послуг в Україні», а також довгострокового співробітництва між Адміністраціями зв`язку України та Франції в рамках взаємодії між ДП «Укркосмос» і компанією EUTELSAT SA

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