Причиною зіткнення потягів у Польщі, найімовірніше, стала помилка диспетчера – слідство

Варшава. Причиною зіткнення пасажирських потягів у Польщі 3 березня, унаслідок якого загинуло 16 осіб, швидше за все, є помилка одного з диспетчерів руху залізничного транспорту.

Про це кореспондентові УНІАН у Польщі повідомив прес-секретар Окружної прокуратури міста Ченстохова, яка розслідує справу, Ромуальд БАСІНСЬКИЙ.

Прес-секретар зазначив, що до таких висновків дійшли слідчі на основі зібраних матеріалів. Ймовірного винуватця зіткнення затримано.

«Він (затриманий диспетчер – УНІАН) зробив помилку, унаслідок якої потяг поїхав колією, якою не мав їхати. Це помилка людини, яка призвела до катастрофи», – сказав Р.БАСІНСЬКИЙ.

Він також повідомив, що диспетчеру, вік якого – більше 50 років, стало зле після затримання, і його доставили до лікарні, де медики сказали слідчим, що стан підозрюваного не дозволяє провести допит.

«Прокуратура контактує з лікарями, і щойно його стан покращиться, затриманого одразу допитають як обвинуваченого», – сказав він.

Р.БАСІНСЬКИЙ зазначив, що диспетчер обвинувачується у "ненавмисному спричиненні залізничної аварії", за що польське законодавство передбачає ув’язнення на термін від 3,5 місяців до 8 років.

За словами речника прокуратури, другий диспетчер, яку також було затримано в рамках розслідування суботньої катастрофи, є свідком у справі, і після завершення відповідних процедур її відпустять.

«Говорю про це з 99% впевненістю, бо зараз її ще допитують як свідка», – заявив Р.БАСІНСЬКИЙ.

Він також не підтвердив повідомлення польських ЗМІ, що обвинувачений начебто намагався фальсифікувати документацію, що пов’язана з його роботою у суботу, 3 березня. За словами прес-секретаря, це остаточно буде з’ясовано після проведення відповідної експертизи.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня близько 21.00 у Шльонському воєводстві на півдні Польщі зіткнулися два пасажирських потяги "Перемишль - Варшава" і "Варшава - Краків", у яких їхали близько 400 осіб. У катастрофі загинуло щонайменше 16 осіб. У польських лікарнях залишаються 49 із 57 постраждалих.

У залізничній катастрофі постраждали і п’ятеро громадян України, усі вони наразі залишаються у лікарнях.