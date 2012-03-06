Перший двоповерховий електропотяг «ŠKODA», придбаний Південною залізницею, прибуде до Харкова у 20-х числах березня, а перший рейс з пасажирами заплановано на середину травня.

Як повідомляє прес-служба Південної залізниці (ПЗ), у 20-х числах березня на залізничному випробувальному полігоні компанії «ŠKODA TRANSPORTATION a.s.» в Цергеніце (Чехія) почнуться випробування другого потяга, виготовленого за замовленням ПЗ.

У ході випробувальних прогонів по великому (протяжність 13,2 км) і малому (4,5 км) кільцевих шляхах чеські фахівці перевірять роботу електроустаткування, екіпажної частини і гальмівних систем електропоїзда.

На ПЗ у ремонтно-екіпірувальному депо (РЕД) Харківської вагонної ділянки проводиться реконструкція і створюється Сервісний центр «ŠKODA». Всього тут буде чотири сервіс-центри — крім сервісної групи чеського виробника, в РЕДі також розмістяться представники фірми «Хюндай», Крюківського вагонзаводу, постачальників технологічного устаткування.

За словами начальника ПЗ Віктора ОСТАПЧУКА, після закінчення митних процедур буде проведено приймальні типові випробування, приймання електропоїздів Міжвідомчою комісією Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), дослідну експлуатацію без пасажирів.

Нагадаємо, що спеціально за заявкою ПЗ у потягах ŠKODA, призначених для України, передбачено два місця для членів локомотивних бригад, тоді як в інших країнах такі потяги їздять за короткими маршрутами і управляються однією особою, а також наявність буфета.

Довідка УНІАН. Двоповерховий міжрегіональний потяг подвійного струму серії EJ 675, виробництва «ŠKODA VAGONKA a.s.» призначений для швидкісних перевезень пасажирів у вагонах підвищеного комфорту, з максимальною експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним і змінним струмом.

До складу електропоїзда входить шість двоповерхових транспортних одиниць, що включають два головні моторні вагони з кабінами управління, встановлені на початку і в кінці складу, і чотири проміжні безмоторні вагони. Вагони електропоїзда з`єднуються між собою через напівавтоматичне беззазорне жорстке зчеплення, а на головних вагонах (у кінцях потяга) встановлюються автоматичні зчеплення з можливістю зчеплення з автозчепленням типу СА-3 через адаптер.