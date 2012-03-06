Парк приватних піввагонів в Україні становить близько 32 тис. одиниць

Парк приватних піввагонів в Україні на сьогоднішній день становить близько 32 тисяч одиниць.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на директора держпідприємства "Український транспортно-логістичний центр" Володимира ІВАЩУКА.

«Зараз парк приватних піввагонів становить близько 32 тис. Тільки великі підприємства можуть дозволити собі мати свій парк, та й то лише для перевезення власної продукції — наприклад, підприємства ГМК», - сказав він.

Він також відзначив, що при нинішніх тарифах на перевезення і розмірі вагонної складової, яка закладена в тарифі, «окупність нового вагона, з урахуванням обслуговування кредиту на купівлю, робить нецікавою закупівлю власного парку».

«Підприємства сподіваються, що залізниця надасть їм вагон. Про закупівлю вагонів для того, щоб бути оператором нарівні з УЗ, поки не може бути й мови, це невигідно», - сказав він.

Довідка УНІАН. «Укразлізниця» у 2011 році почала реформу вантажних залізничних перевезень, в рамках якої створено державні вагонні залізничні компанії. На баланс цих компаній переводяться вантажні вагони інвентарного парку «Укрзалізниці». Ці компанії почали роботу у січні 2012 року.

Крім того, реорганізація вантажних перевезень передбачає, що інвентарний парк вантажних піввагонів буде передано на баланс ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» і ДП «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон». Також на балансі «Укрспецвагона» перебуватимуть окатишовози.

Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. піввагонів, з них у неробочому стані приблизно 10,5 тис. одиниць.