Потяг "Вікінг" у лютому перевіз у напрямку Білорусі та Литви 256 контейнерів

Потяг комбінованого транспорту "Вікінг" у лютому поточного року перевіз у напрямку Білорусі та Литви 114 двадцятифутових і 142 сорокафутових контейнерів - в 4,8 раза більше, ніж у січні.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), серед основних вантажів «Вікінга» були вироби з чорних металів і каучук.

Також у складі потяга "Вікінг" перевозилися порожні контейнери призначенням до Білорусі та Литви під завантаження з подальшим їх вивантаженням на станціях України.

Довідка УНІАН. Потяг комбінованого транспорту "Вікінг" почав регулярно курсувати територією України за встановленим графіком руху, незалежно від кількості вагонів, з 19 січня 2012 року. Потяг працює з 2003 року і слідує маршрутом Іллічівськ (Україна) – Мінськ (Білорусь) – Клайпеда (Литва). Загальна довжина маршруту становить 1733 км. Потяг з’єднує ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів.

З 1 лютого 2012 року тарифна комісія «Укрзалізниці» запровадила 20-відсоткову знижку на експортно-імпортні контейнерні перевезення територією нашої країни у складі цього потяга.