У Києві випустили на маршрути понад 100 нових автобусів і тролейбусів

У Києві урочисто випустили на 17 маршрутів 102 нових автобуси і тролейбуси.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості відбулися сьогодні перед національним комплексом «Експоцентр України» за участі представників столичної влади на чолі з головою КМДА Олександром ПОПОВИМ.

Керівник міськадміністрації зазначив, що обирались найпроблемніші маршрути, на яких курсуватимуть нові автобуси і тролейбуси, за результатами аналізу звернень киян до саll-центру.

“Це вже конкретний, практичний крок у реалізації наших програм, пов’язаних зі станом громадського транспорту в Києві. Сьогодні ми випускаємо на лінію перші 102 одиниці автобусів і тролейбусів. Ми будемо це робити протягом 4-х місяців кожного місяця, знову ж таки по приблизно 100 одиниць техніки. Таким чином до Дня міста, до кінця травня, максимум до Євро-2012 ми будемо мати в столиці України 400-450 одиниць нового громадського транспорту”, - сказав О.ПОПОВ.

За його словами, влада Києва продовжить роботу з оновлення парку підприємства “Київпастранс”.

О.ПОПОВ висловив упевненість, що нові автобуси та тролейбуси сподобаються киянам. “Переконаний, що ми зможемо в умовах конкуренції замінити той уже застарілий і несучасний транспорт, яким також перевозять мешканців Києва, на такий, як ви зараз бачите”, - зазначив він.

За словами голови КМДА, передбачається, що завдяки тим 400 новим автобусам і тролейбусам, що вийдуть на маршрути протягом найближчим трьох місяців, вдасться зменшити інтервал руху міського транспорту у 2,5 рази - до 3-7 хвилин на різних маршрутах, а також збільшити обсяги пасажироперевезень.

Так, уже з сьогоднішнього дня 6 додаткових нових тролейбусів курсуватимуть маршрутом №3 (Залізничний масив – Палац спорту), де раніше курсували 12 машин. На цьому маршруті рухомий склад буде оновлено на 100%.

Також повністю оновити рухомий склад вирішено на маршруті №14, що пролягає від Ботанічного саду до Центрального залізничного вокзалу.

На маршрут №27 (ДБК-3 – ст. м. «Петрівка») замість 26 тролейбусів сьогодні вийде 38. В результаті на цьому маршруті інтервал руху скоротиться до 3-4 хв.

На маршруті №37 кількість тролейбусів збільшиться на 5 одиниць – тепер від вул. Милославської до ст. метро «Лісова» і в зворотному напрямку курсуватимуть 18 тролейбусів.

На маршруті №46 (вул. Милославська – Ленінградська площа) курсуватимуть 7 нових тролейбусів – загалом 20 машин.

На три одиниці збільшиться кількість рухомого складу, що виходить на тролейбусний маршрут №41 (ст. м. «Святошино» – вул. Тулузи), – тепер пасажирів обслуговуватимуть 14 тролейбусів.

Також на прохання киян нові автобуси вирішено спрямувати в першу чергу на ті маршрути, які пов’язують житлові масиви зі станціями метро або з центром.

Так, 9 автобусів надвеликої місткості додадуть з сьогоднішнього дня на маршрут №23 (вул. Симиренка – вул. Салютна), де досі їздили всього 5 машин.

14 великих автобусів додатково вийде на маршрут №69 – загалом від вул. Литвиненко-Вольгемут до ст. м. “Палац спорту” курсуватимуть 24 автобуси.

Від ст .м. “Чернігівська” до вул. Басейна (маршрут №55) тепер курсуватимуть 14 автобусів, тоді як раніше їх було лише 7.

Від Ботанічного саду до Контрактової площі за маршрутом №62 їздитимуть 10 автобусів – вдвічі більше, ніж досі.

На маршрут №90 (Інтернаціональна площа – вул. Григоровича-Барського) додатково вийшли 6 автобусів (раніше за маршрутом рухалися лише 4).

Додали рухомого складу і на маршрут №45 – відтепер від ст. м. «Харківська» до просп. Григоренка курсуватимуть 17 автобусів, що на 10 більше, ніж раніше.

На маршрут №21 від сьогодні виходитиме на 7 автобусів більше, тобто пасажирів від ст. м. «Петрівка» до вул. Милославської перевозитимуть 15 великих автобусів. Така ж кількість машин вийшла також на маршрут №99, де раніше було 9.

Також 19 автобусів вийшли на маршрут №102, що прилягає від Виноградаря до кінотеатру «Братислава». Раніше на маршруті пасажирів обслуговували 16 машин.

Як нагадали в КП “Київпастранс”, у 2007 р. було укладено угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо придбання на кредитні кошти, виділені банком, 185 сучасних автобусів і 202 тролейбусів.

Минулого тижня першу партію цих машин було презентовано в Києві громаді та керівництву міста. Автобуси – виробництва Мінського автомобільного заводу, тролейбуси – корпорації “Богдан”.