З 5 по 9 березня у Чехії на базі компанії «ŠKODA VAGONKA a.s.» проводиться навчання машиністів депо електровоза Харків-«Жовтень» Південної залізниці, яким зовсім скоро доведеться керувати новітніми чеськими потягами.

Про це повідомляє прес-центр ПЗ.

За його даними, групу з 8 фахівців Південної залізниці очолює машиніст-інструктор Андрій Протанський. Протягом цього тижня він і його колеги — машиністи Олег Григоркевич, Євген Каленник, Владислав Шевченко, Володимир Гранкін, Валерій Томілін, Михайло Левандовський, Сергій Болгов з допомогою чеських фахівців будуть поглиблювати свої теоретичні знання і здобувати навики практичного водіння на залізничному випробувальному кільці у Цергеніце.

Тим часом багатоступінчаста підготовка машиністів для обслуговування електропоїздів «ŠKODA» почалася на Південній залізниці майже рік тому. Машиністи депо електровоза «Жовтень» спочатку пройшли психологічний відбір, дуже жорстку медичну комісію на базі залізничної поліклініки і Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» (ЦКЛ-5). У результаті було відібрано 14 чоловік, яких з 1 червня направили на п`ятимісячну перепідготовку в Лубенський центр професійної освіти. Після проходження теоретичного курсу і практики «жовтенята» склали іспити, отримали право керування електропоїздами. До речі, у дорожньому центрі на той момент вже були технічна література, відеоматеріали, плакати стосовно чеського потяга, тож машиністи мали можливість, крім усього іншого, вивчати й особливості експлуатації «ŠKODA».

Наступний етап підготовки проходив на базі депо «Жовтень», де було організовано технічні заняття з вивчення особливостей двосистемних двоповерхових електропоїздів. І ось тепер візит до Чехії.

Як повідомляє прес-служба ПЗ, співпраця залізниці з чеськими партнерами має давню півстолітню історію. Ще в шестидесятих роках у депо електровоза Харків-«Жовтень» освоювали чеські локомотиви серій ЧС-1, ЧС-2 і ЧС-3. Тоді харків`яни спільно з фахівцями «Шкоди» розробили і впровадили майже 70 раціоналізаторських пропозицій із поліпшення конструкції нових локомотивів, тому чехи навіть називали наше депо філіалом свого заводу.

З 26 по 30 березня у Чехії навчатиметься друга група працівників депо електровоза Харків-«Жовтень»: фахівці з ремонту (головний технолог депо Андрій Кривенко, майстер Володимир Фролов, слюсарі з ремонту рухомого складу Микола Чумаченко і Володимир Сиров), а також машиністи Володимир Котлобай і Геннадій Іванісов.

Довідка УНІАН. Перший двоповерховий електропоїзд «ŠKODA», придбаний Південною залізницею, вийшов у Чехії на випробування, а в Харкові вирішуються питання організації технічного обслуговування та експлуатації цих швидкісних потягів.

До Харкова перший електропоїзд «ŠKODA» прибуде у 20-х числах березня залізницею (тоді ж на кільці у Цергеніце почнуться випробування другого електропоїзда).

Двоповерховий міжрегіональний потяг подвійного струму серії EJ 675, виробництва «ŠKODA VAGONKA a.s.» призначений для швидкісних перевезень пасажирів у вагонах підвищеного комфорту, з максимальною експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

До складу електропоїзда входять шість двоповерхових транспортних одиниць, що включають два головні моторні вагони з кабінами керування, які встановлюються на початку і в кінці складу, і чотири проміжні безмоторні вагони. Вагони електропоїзда з`єднуються між собою через напівавтоматичне беззазорне жорстке зчеплення, а на головних вагонах (у кінцях потяга) встановлюються автоматичні зчеплення з можливістю зчеплення з автозчепленням типу СА-3 через адаптер.