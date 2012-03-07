Одеські залізничники готові до прийому електропоїздів Huyndaі

Господарство моторно-вагонного депо Одеса-Застава-1 Одеської залізниці готове до виконання робіт з підготовки до транспортування електропоїздів «Huyndaі», повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Одеської залізниці.

Зараз фахівці структурних підрозділів підприємства, зокрема, служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд, колійної машинної станції № 261 (станція Усатово) і працівники депо закінчили поточний ремонт цехів і тракційних шляхів, що знаходяться безпосередньо в депо.

У відремонтованих цехах поїзди, які надійдуть з Південної Кореї, будуть готувати до подальшого транспортування залізничними коліями, зокрема до станції Харків. Всі необхідні технічні умови для забезпечення електропоїздів фірми «Huyndaі» стисненим повітрям і електроенергією працівниками депо виконані, в тому числі встановлені нові освітлювальні прилади. Також прокладені додаткові шляхи для формування та відстоювання електропоїздів, поставлені нові шпали та стрілочні переводи.

Робочі місця і кімнати для відпочинку також готові до прийому іноземних колег-залізничників.

Нагадаємо, перші два швидкісних поїзди виробництва «Hyundai Rotem» мають надійти до України через Одеський морський торговий порт в середині березня, ще два - в середині квітня.

За словами заступника генерального директора «Укрзалізниці» Леоніда ЛОБОЙКА, потяги курсуватимуть у режимі маятника між містами Київ-Полтава-Харків, Київ-Полтава-Донецьк і Київ-Львів. Ще 4 електропоїзди, які надійдуть після футбольного чемпіонату, будуть курсувати від Києва до Дніпропетровська та Одеси.

13 лютого Одеський порт відвідали представники компанії «Hyundai Rotem», які ознайомилися з умовами прийому поїздів. Як зазначили під час зустрічі наші гості, технічні умови прийому поїздів їх повністю задовольняють.