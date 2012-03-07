Уже влітку спростять процедуру держреєстрації автомобілів - доручення Януковича

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне спростити процедуру державної реєстрації транспортних засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на розширеному засіданні Кабінету міністрів України.

«Вважаю нашим серйозним здобутком відміну обов’язкового техогляду автотранспорту, що істотно спростило життя наших громадян. Переконаний, що треба і далі рухатися в цьому напрямку. Я хочу звернути увагу на процедуру реєстрації транспортних засобів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що в більшості країн автомобілі реєструють за лічені хвилини, а в Україні ця процедура займає декілька днів і коштує великих грошей. «Безглуздою є вимога реєстрації автомобіля за місцем реєстрації громадянина. Зазначене питання можна вирішити створенням єдиної державної бази транспортних засобів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що така база повинна запрацювати вже влітку цього року.

Також глава держави підкреслив, що безглуздою є процедура зняття автомобіля з обліку.

«Навіщо при продажі автомобіля його потрібно знімати з обліку, а потім знову ставити на облік? Невже не можна просто перереєструвати автомобіль з одного власника на іншого? Ще одним важливим питанням є збір в Пенсійний фонд при купівлі автомобіля, що супроводжується низкою обтяжливих для громадян бюрократичних процедур», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він висловив переконання, що наповнення бюджету Пенсійного фонду повинно здійснюватись з інших джерел.

Президент також наголосив, що реформа в цій сфері повинна привести до того, щоб людина могла протягом години перереєструвати автомобіль і за прозорою процедурою внести державним органам економічно обгрунтовану плату.