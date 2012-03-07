Крюківський ВБЗ поставить до Кенії 1000 вантажних вагонів

Крюківський вагонобудівний завод уклав попередню угоду про постачання до Республіки Кенія 1000 вантажних вагонів різних типів, комплектуючих і запасних частин до рухомого складу на суму близько 60 млн. дол. США.

Як йдеться в повідомленні посольства України в Республіці Кенія, переданому агентству УНІАН, відповідні домовленості були досягнуті під час переговорів делегації Крюківського вагонобудівного заводу з керівництвом Кенійської національної торгово-промислової палати, корпорацією «Кенія Релвейз Корпорейшн» (Kenya Railways Corporation) і консорціумом «Риф Веллі Рейлвейз Консорціум» (Rift Valley Railways Consortium), який є монополістом у перевезеннях вантажів залізницею Момбасу (Кенія) - Кампала (Уганда).

Крім того, під час переговорів сторони обговорили можливість остаточної комплектації та складання вагонів на території Кенії.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу. "Крюківський вагонобудівний завод" є єдиним в СНД підприємством, яке має налагоджене виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10 750 шт., а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% - до 28 шт.