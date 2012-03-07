ПЗ за січень-лютий перевезла в далекому сполученні 1,934 млн. пасажирів

Придніпровська залізниця за січень-лютий 2012 р. перевезла 1,934 млн. пасажирів у далекому сполученні.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ПЗ.

У лютому обсяги пасажирських перевезень магістралі становили 937 тис. чоловік.

Протягом місяця через Інтернет пасажири замовили 15 656 квитків, що на 516 квитків більше, ніж у лютому 2011 р., і на 495 квитків більше, ніж у січні 2012 р.

За інформацією прес-центру ПЗ, за два місяці ц. р. пасажири замовили онлайн 30 тис. 817 квитків.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щороку вона перевозить більш ніж 227 млн. тонн вантажів і понад 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна дорожня мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш як 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Придніпровська залізниця у 2011 році збільшила перевезення вантажів на 5,7% у порівнянні з 2010 роком - до 116,697 млн. тонн, обсяги пасажирських перевезень зросли на 1,8% - до 9,842 млн. чоловік.