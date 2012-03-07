ПЗ у лютому скоротила вантажоперевезення на 4,2% - до 8,133 млн. тонн

У лютому 2012 року Придніпровська залізниця скоротила обсяги вантажоперевезень на 4,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 8,133 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ПЗ.

Зокрема, за лютий 2012 року магістраль перевезла: кам`яного вугілля - 1 млн. 155,1 тис. тонн, коксу - 111,2 тис. тонн, флюсів - 211,6 тис. тонн, залізної і марганцевої руди - 4 млн. 423,8 тис. тонн (зокрема на експорт - 1 млн. 457 тис. тонн), чорних металів - 1 млн. 31,5 тис. тонн, будівельних вантажів - 276 тис. тонн.

Промислової сировини і формувальних матеріалів у лютому перевезено 167,5 тис. тонн, цементу - 58,4 тис. тонн, зерна - 141,4 тис. тонн, гран шлаку - 49 тис. тонн, хімікатів - 100,2 тис. тонн, продовольчих товарів – 50 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2012 р. Придніпровська залізниця перевезла 9 млн.274,8 тис. тонн вантажів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щороку вона перевозить більш ніж 227 млн. тонн вантажів і понад 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна дорожня мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш як 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Придніпровська залізниця у 2011 році збільшила перевезення вантажів на 5,7% у порівнянні з 2010 роком - до 116,697 млн. тонн, обсяги пасажирських перевезень зросли на 1,8% - до 9,842 млн. чоловік.