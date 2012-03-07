Доступ до інтернету в київському метро до Євро-2012 не з'явиться

Доступ до інтернету в київському метро до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року не з`явиться.

Про це пише газета «КомерсантЪ-Україна».

Видання відзначає, що тільки вчора Головне управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації оголосило конкурс із залучення інвестора для реалізації проекту. Він передбачає будівництво мережі, яка охопить 44 станції (окрім шести наземних). Орієнтовна вартість проекту – близько 70 млн. грн., крім того, переможець конкурсу повинен буде внести до міського бюджету 3,5 млн. грн. на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Києва.

Проект передбачає, що роботи з модернізації мережі проведе генеральний підрядник – переможець інвестконкурсу, а потім продасть мережу консорціуму з трьох мобільних операторів.

"Потім ми вже самі вирішимо, як нею управляти, можливо, передамо в управління підрядникові", – відзначив директор з корпоративного управління "Астеліту" Юрій КУРМАЗ.

Він пояснює, що консорціум було створено, оскільки одній компанії набагато простіше домовитися з метрополітеном.

Вперше про проект модернізації мобільної мережі в метро заговорили ще минулого літа: у липні відповідну пропозицію вніс Кабінет Міністрів, а в серпні КМДГА заявила про рішення провести конкурс. Однак після цього реалізація проекту загальмувалася. Головне управління економіки та інвестицій КМДА звинувачувало в затримці проекту керівництво метрополітену, якому було доручено підготувати техніко-економічне обгрунтування (ТЕО). В метрополітені ж стверджували, що узгодження ТЕО затримує Головне управління транспорту і зв`язку КМДА.

Як наслідок, тепер будівництво мережі навряд чи вдасться закінчити до фіналу Євро-2012, як це планувалося раніше. У липні віце-прем`єр Борис КОЛЕСНИКОВ заявляв "Комерсантові", що УЄФА наполягав на включенні до програми підготовки до чемпіонату пункту про запровадження послуги доступу до інтернету в київському метро. Тепер проведення самого конкурсу займе близько місяця, каже начальник управління з питань інвестиційної політики КМДА Олег СВІТЛИЧНИЙ. Ще півроку переможцеві конкурсу потрібно буде на розробку і затвердження проектно-кошторисної документації і два місяці - на подання графіка фінансування та реалізації проекту.

"Навіть якщо упустити всі процедури і почати купувати устаткування прямо зараз, до чемпіонату можна встигнути побудувати мережу хіба що на центральних станціях", – вважає директор департаменту регуляторно-правового забезпечення "Київстару" Андрій ОСАДЧУК.

Як пише газета, справжня причина затримки проекту – тривалі переговори про його вартість, запевняють оператори. У першій ухвалі уряду вона оцінювалася в 224,5 млн. грн., але вже через місяць КМДА знизила її майже на третину.

"Це були вельми умовні цифри, практично не підкріплені розрахунками, – розповідає директор з корпоративного управління "Астеліту" Ю.Курмаз. – Нинішня вартість близька до реальної".

Втім, один з керівників іншого мобільного оператора на правах анонімності стверджує, що вартість проекту неодноразово намагався завищити потенційний переможець конкурсу. Майже всі оператори кажуть, що ним стане компанія ЄСУ, "дочка" австрійського концерну EPIC і власниця 92,79% акцій "Укртелекому". Вона працює на українському ринку з 2005 року і неодноразово виступала підрядником із будівництва мереж МТС і "Київстару". У самій компанії свою участь у конкурсі не коментують.

Нова мережа в метрополітені важлива для операторів, адже нинішня, яка належить компанії "Проксимус" і яку вона здає в оренду, була збудована ще в 2004 році. "Проксимус" використовує невелику смугу частот, яка забезпечує лише голосову телефонію і не дозволяє надавати доступ до інтернету за технологіями GPRS і EDGE.

"Світовий досвід показує, що саме мобільний інтернет і SMS – найбільш затребувані послуги в метро, говорити там просто незручно через шум", – пояснив гендиректор "Астеліту" Олександр БАРИНОВ.

Оператори навіть намагаються забезпечити в метрополітені 3G-зв’язок, але поки що їм не дозволяє Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сфері зв`язку та інформатизації. "Незрозуміло, кому під землею заважатиме наша робота в 3G-частотах, – обурюється глава одного з мобільних операторів. – Але думаю, ближче до запуску проекту нам вдасться переконати всіх у привабливості цієї ідеї".