ПЗ запобігла розкраданню вантажів і майна на 115 тис. грн.

Співробітники відомчої воєнізованої охорони Придніпровської залізниці (ПЗ) у січні-лютому 2012 р. запобігли 94 фактам розкрадання вантажів і майна на суму 115 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ПЗ.

Під час спроби розкрадання затримано 87 зловмисників. Переважно викрадачі намагалися демонтувати деталі вагонів, сполучні вузли залізничної колії, викрасти з вантажних вагонів кам`яне вугілля і металопродукцію.

Крім того, співробітники воєнізованої охорони ПЗ за 2 місяці 2012 року затримали 445 порушників, які перебували на залізничних коліях у недозволених місцях і незаконно їхали у вантажних складах.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ПЗ, 217 порушників оштрафовано. Загальна сума штрафів становила 7 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році співробітники відомчої воєнізованої охорони ПЗ запобігли 586 фактам розкрадання вантажів і майна на суму 720 тис. грн. За порушення правил, встановлених на залізничному транспорті, у 2011 році співробітники воєнізованої охорони ПЗ затримали 3029 чоловік, 1586 з яких було оштрафовано на суму понад 54 тис. грн.