Янукович доручив Колеснікову забезпечити будівництво автобану на Черкащині
14:17, 10 березня 2012Транспорт/Звя'зок
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив віце-прем’єр-міністру - міністру інфраструктури України Борису КОЛЕСНІКОВУ звернути увагу на забезпечення належної транспортної інфраструктури Черкаської області.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
За словами Президента, йдеться, зокрема, про будівництво в регіоні автобану до кінця 2012 року.
«Щоб ми про це питання в цьому році забули», – зазначив В.ЯНУКОВИЧ .
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