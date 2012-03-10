Янукович доручив Колеснікову забезпечити будівництво автобану на Черкащині

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив віце-прем’єр-міністру - міністру інфраструктури України Борису КОЛЕСНІКОВУ звернути увагу на забезпечення належної транспортної інфраструктури Черкаської області.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

За словами Президента, йдеться, зокрема, про будівництво в регіоні автобану до кінця 2012 року.

«Щоб ми про це питання в цьому році забули», – зазначив В.ЯНУКОВИЧ .